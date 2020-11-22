В Ровно на участках не хватает урн и кабинок

22 ноября, 2020, 09:50

На большом избирательном участке № 560964 (г. Ровно, ул. Киевская, 12Б, детский сад № 38, музыкальный зал) кабинок для голосования всего - 4, а стационарных ящиков - 5

Об этом со ссылкой на сеть Опора передает Еспресо.TV.

На большом избирательном участке № 560989 (г. Ровно, ул.Фабричная, 7 (детско-юношеская спортивная школа №4, спортивный зал) стационарных ящиков для голосования 4 и 2 - переносные. Cам же участок обустроен не в спортивном зале, а в холле.

Требованиями к обустройству помещений для голосования, в частности п. 5-6 ст. 62 Избирательного кодекса Украины предусмотрено, что помещения для голосования должно быть оборудовано достаточным количеством кабин для тайного голосования. Для малых избирательных участков количество таких кабин должно быть не менее двух, для средних - не менее четырех, для больших - не менее шести.

Кроме того, каждый избирательный участок обеспечивается необходимым количеством избирательных ящиков - стационарных (больших) и переносных (малых). Для голосования используются избирательные ящики, изготовленные из прозрачного материала по размерам, установленным Центральной избирательной комиссией. Малый избирательный участок должен иметь не менее двух стационарных избирательных ящиков, средняя - не менее четырех стационарных избирательных ящиков, большой - не менее шести стационарных избирательных ящиков. Каждый избирательный участок должен иметь не менее двух переносных избирательных ящиков.

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