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Espreso.tvОбществоВ одном из ресторанов Киева найдена мертвая девушка

В одном из ресторанов Киева найдена мертвая девушка


фото: YouTube
Утром воскресенья, 22 ноября 2020 года, в ресторане, расположенном в Голосеевском парке Киева, возле уборной нашли мертвую полураздетую девушку

По предварительным данным ее задушили, передают ВартовиЕспресо.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства вероятного убийства устанавливаются.

Территорию ресторана оцепили.

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