В одном из ресторанов Киева найдена мертвая девушка
22 ноября, 2020, 10:32
Утром воскресенья, 22 ноября 2020 года, в ресторане, расположенном в Голосеевском парке Киева, возле уборной нашли мертвую полураздетую девушку
По предварительным данным ее задушили, передают ВартовиЕспресо.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Обстоятельства вероятного убийства устанавливаются.
Территорию ресторана оцепили.
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