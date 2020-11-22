В Минске демонстранты заявили, что идут на правительственный квартал
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на оппозиций телеграмм канал Баста.
"Недавно глава "палаты представителей" Владимир Андрейченко заявил, что "нужно привлечь к общенациональному диалогу как можно больше белорусов". Нам очень понравились слова "привлечь как можно больше белорусов".
Мы давно готовы не только к абстрактному диалогу, а к конкретным переговорам. Поэтому мы 20 ноября призвали Андрейченко, а также главу Совета министров Головченко и главу Мингорисполкома Кухарева прийти на площадь Независимости в Минске 22 ноября в 14.00 для прямых переговоров с народом. Именно на площади Независимости находятся здания Дома правительства, парламента и Мингорисполкома ", - объясняют оппозиционеры.
Читайте также: "Когда мы возьмем оружие, то наша победа обойдется нам дороже", - Светлана Алексиевич о революции в Беларуси
При этом их требования вот уже более 100 дней остаются неизменными:
- отставка Лукашенко, "который проиграл выборы";
- освобождение политзаключенных;
- проведение новых свободных выборов.
Аналогичную акцию в 14:00 авторы цитируемого телеграмм-канала призывают провести и в регионах.
- Напомним, в минувшее воскресенье, 15 ноября, силовики Лукашенко не дали провести оппозиции традиционный еженедельный марш в центре Минска и разогнали защитников народного мемориала в честь убитого милиционерами 31-летнего участника протестов Романа Бондаренко.
- С недавних пор спецназовцы белорусского МВД применяют тактику недопущения образования больших уличных колонн, блокируя желающих присоединиться к ним еще на подготовительном этапе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
Читайте также
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре