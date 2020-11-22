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Espreso.tvМирВ Минске демонстранты заявили, что идут на правительственный квартал

В Минске демонстранты заявили, что идут на правительственный квартал

В воскресенье, 22 ноября 2020 года, объединенная белорусская оппозиция созывает многотысячное вече на площади Независимости - главной площади Минска. Туда приглашены на "диалог" первые лица государства

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на оппозиций телеграмм канал Баста.

"Недавно глава "палаты представителей" Владимир Андрейченко заявил, что "нужно привлечь к общенациональному диалогу как можно больше белорусов". Нам очень понравились слова "привлечь как можно больше белорусов".

Мы давно готовы не только к абстрактному диалогу, а к конкретным переговорам. Поэтому мы 20 ноября призвали Андрейченко, а также главу Совета министров Головченко и главу Мингорисполкома Кухарева прийти на площадь Независимости в Минске 22 ноября в 14.00 для прямых переговоров с народом. Именно на площади Независимости находятся здания Дома правительства, парламента и Мингорисполкома ", - объясняют оппозиционеры.

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При этом их требования вот уже более 100 дней остаются неизменными:

- отставка Лукашенко, "который проиграл выборы";

- освобождение политзаключенных;

- проведение новых свободных выборов.

Аналогичную акцию в 14:00 авторы цитируемого телеграмм-канала призывают провести и в регионах.

  • Напомним, в минувшее воскресенье, 15 ноября, силовики Лукашенко не дали провести оппозиции традиционный еженедельный марш в центре Минска и разогнали защитников народного мемориала в честь убитого милиционерами 31-летнего участника протестов Романа Бондаренко.
  • С недавних пор спецназовцы белорусского МВД применяют тактику недопущения образования больших уличных колонн, блокируя желающих присоединиться к ним еще на подготовительном этапе.

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