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Espreso.tvОбществоВ МИД Украины изменился спикер

В МИД Украины изменился спикер

Должность спикера Министерства иностранных дел занял бывший спикер Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке Олег Николенко

Об этом со ссылкой на пресс-служуе ведомства передает Еспресо.TV.

Николенко является профессиональным дипломатом. Имеет два высших образования - филологическое и юридическое.

"В старшей школе я увлекался иностранными языками, историей и географией. Поэтому сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, а впоследствии - юристом-международником", - рассказывает о себе новый представитель МИД.

В 2008 году Николенко прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.

Начиная с 2011 года, когда в Ливии вспыхнула гражданская война, работал там в экстремальных условиях, занимался эвакуацией украинских граждан.

По возвращении в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Затем пять лет работал представителем Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

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