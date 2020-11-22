В МИД Украины изменился спикер
Об этом со ссылкой на пресс-служуе ведомства передает Еспресо.TV.
Николенко является профессиональным дипломатом. Имеет два высших образования - филологическое и юридическое.
"В старшей школе я увлекался иностранными языками, историей и географией. Поэтому сначала получил филологическое образование и стал переводчиком английского и арабского языков, а впоследствии - юристом-международником", - рассказывает о себе новый представитель МИД.
В 2008 году Николенко прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии.
Начиная с 2011 года, когда в Ливии вспыхнула гражданская война, работал там в экстремальных условиях, занимался эвакуацией украинских граждан.
По возвращении в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.
Затем пять лет работал представителем Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.
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