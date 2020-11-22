В Луганске УАЗ оккупантов разбил остановку. Есть пострадавшие
22 ноября, 2020, 16:56
В воскресенье, 22 ноября 2020 года, в оккупированном российскими войсками украинском городе Луганске произошло ДТП с участием военной техники захватчиков
Об этом со ссылкой на проукраинский телеграм-канал Donetchanyn, который мониторит жизнь в ОРДЛО, передает Еспресо.TV.
Военный УАЗ-452 россиян на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта возле средней общеобразовательной школы №28.
По предварительным данным, пострадал мужчина и 10-летний ребенок.
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