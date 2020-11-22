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Espreso.tvОбществоВ Днепре улицы и тротуары расчищают от снега

В Днепре улицы и тротуары расчищают от снега

В Днепре со вчерашнего вечера шел снег. С тех пор на дороги вышли более 70 единиц спецтехники

Как рассказывают в горсовете, автодороги и большинство тротуаров уже расчищены, передает Еспресо.TV со ссылкой на 056.ua .

На борьбу со снегом выпустили 65 спецмашин для рассыпания соли и 7 погрузчиков.

По состоянию на сегодняшнее утро, коммунальщики высыпали на улицы Днепра 1,5 тыс. тонн противогололедных смесей. Сейчас работа продолжается.

Также более тысячи дворников и семь машин спецтехники убирают тротуары и пешеходные дорожки возле жилых домов.

В департаменте благоустройства рассказали, что для тротуаров и дворов вообще использовали 17 тонн песчано-соляной смеси.

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