В Днепре улицы и тротуары расчищают от снега
22 ноября, 2020, 10:18
В Днепре со вчерашнего вечера шел снег. С тех пор на дороги вышли более 70 единиц спецтехники
Как рассказывают в горсовете, автодороги и большинство тротуаров уже расчищены, передает Еспресо.TV со ссылкой на 056.ua .
На борьбу со снегом выпустили 65 спецмашин для рассыпания соли и 7 погрузчиков.
По состоянию на сегодняшнее утро, коммунальщики высыпали на улицы Днепра 1,5 тыс. тонн противогололедных смесей. Сейчас работа продолжается.
Также более тысячи дворников и семь машин спецтехники убирают тротуары и пешеходные дорожки возле жилых домов.
В департаменте благоустройства рассказали, что для тротуаров и дворов вообще использовали 17 тонн песчано-соляной смеси.
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