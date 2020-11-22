В Беларуси милиция разогнала "Марш против фашизма", задержаны около 300 человек

22 ноября, 2020, 19:55

В воскресенье, 22 ноября, в Минске состоялся "Марш против фашизма", во время которого были задержаны около 300 человек

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

22 ноября в Минске состоялся "Марш против фашизма". Когда люди начали собираться в колонны, силовики бросились задерживать протестующих и использовать спецсредства. В течение дня проходили задержания в разных районах Минска и других регионах.

Список задержанных постоянно обновляется, по состоянию на 19:30 количество задержанных составляет 283 человека.

Большинство протестующих были задержаны в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания на акциях в Бресте, Новополоцке, Пинске, Гродно.

22 ноября появилась информация, что деятельностью главных "титушководов" Минска руководит спикер самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которая входит в ближайшее окружение правителя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb