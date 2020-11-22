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Espreso.tvМирВ Беларуси милиция разогнала "Марш против фашизма", задержаны около 300 человек

В Беларуси милиция разогнала "Марш против фашизма", задержаны около 300 человек


фото: Reuters
В воскресенье, 22 ноября, в Минске состоялся "Марш против фашизма", во время которого были задержаны около 300 человек

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

22 ноября в Минске состоялся "Марш против фашизма". Когда люди начали собираться в колонны, силовики бросились задерживать протестующих и использовать спецсредства. В течение дня проходили задержания в разных районах Минска и других регионах.

Список задержанных постоянно обновляется, по состоянию на 19:30 количество задержанных составляет 283 человека.

Большинство протестующих были задержаны в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания на акциях в Бресте, Новополоцке, Пинске, Гродно.

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