США вышли из Договора об открытом небе

22 ноября, 2020, 17:51

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что 22 ноября США официально вышли из Договора об открытом небе

Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня, в соответствии с предварительным объявлением, выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе вступил в силу", - отметил Помпео.

Он добавил, что благодаря этому выходу из договора США становятся еще более безопасными, в то время как Россия не выполняет свои обязательства.

22 мая США объявили о намерении выйти из договора за шесть месяцев. В то же время США заявили, что могут пересмотреть такое решение, если Россия вернется к полному выполнению договора. Причиной такого шага США стало то, что РФ вопреки договору в течение многих лет применяла запрет на полеты, в частности, над регионом Калининградской области, а также вблизи границ между Россией и Грузией.

Договор по открытому небу (ДОН) - многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе США, РФ и Украины.

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Украина ратифицировала договор 2 марта 2000 года.

Напомним, 22 мая президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора об открытом небе, и заявил, что такое решение его заставила принять Россия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb