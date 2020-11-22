 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСША вышли из Договора об открытом небе

США вышли из Договора об открытом небе


фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что 22 ноября США официально вышли из Договора об открытом небе

Об этом сообщает Укринформ.

"Сегодня, в соответствии с предварительным объявлением, выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе вступил в силу", - отметил Помпео.

Он добавил, что благодаря этому выходу из договора США становятся еще более безопасными, в то время как Россия не выполняет свои обязательства.

22 мая США объявили о намерении выйти из договора за шесть месяцев. В то же время США заявили, что могут пересмотреть такое решение, если Россия вернется к полному выполнению договора. Причиной такого шага США стало то, что РФ вопреки договору в течение многих лет применяла запрет на полеты, в частности, над регионом Калининградской области, а также вблизи границ между Россией и Грузией.

Договор по открытому небу (ДОН) - многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе США, РФ и Украины.

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Украина ратифицировала договор 2 марта 2000 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

22 ноября, 2020 воскресенье

21 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать