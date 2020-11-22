"Ужасный запах, ничего не работает", - Поклонская о медицине в оккупированном Крыму
В нем чиновница, которая перешла на сторону страны-агрессора, в резких выражениях описывает социально-экономическую ситуацию на полуострове. Особенно ее возмущает ситуация с тамошним здравоохранением, передает Еспресо.TV .
"Например, деньги были выделены на ремонт, а он был сделан таким образом - на облупленную краску на подоконниках просто сверху нанесли второй слой краски", - говорит Поклонская.
Она признает, что "такого не было даже в 40-е годы".
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"Это ужасный запах, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней", - рассказывает Поклонская.
Вину за такое положение дел она возлагает на подконтрольное Кремлю "правительство Республики Крым", не так как надо распределяет средства.
"Если бы я была прокурором, то у меня министры были бы не уволены, а сидели бы в тюрьмах", - отмечает Поклонская.
- Напомним, для украинской прокуратуры Поклонская является военной преступницей.
- В Украине по ней расследуют уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.
- При этом нанятые Поклонской адвокаты активно работают в Киеве .
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