"Ужасный запах, ничего не работает", - Поклонская о медицине в оккупированном Крыму

22 ноября, 2020, 13:39

Население аннексированного Крымского полуострова активно обсуждает интервью экс-прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которое она дала для радио "Комсомольская правда"

В нем чиновница, которая перешла на сторону страны-агрессора, в резких выражениях описывает социально-экономическую ситуацию на полуострове. Особенно ее возмущает ситуация с тамошним здравоохранением, передает Еспресо.TV .

"Например, деньги были выделены на ремонт, а он был сделан таким образом - на облупленную краску на подоконниках просто сверху нанесли второй слой краски", - говорит Поклонская.

Она признает, что "такого не было даже в 40-е годы".

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"Это ужасный запах, это ничего не работает, это нет элементарных белых простыней", - рассказывает Поклонская.

Вину за такое положение дел она возлагает на подконтрольное Кремлю "правительство Республики Крым", не так как надо распределяет средства.

"Если бы я была прокурором, то у меня министры были бы не уволены, а сидели бы в тюрьмах", - отмечает Поклонская.

Напомним, для украинской прокуратуры Поклонская является военной преступницей.

В Украине по ней расследуют уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.

При этом нанятые Поклонской адвокаты активно работают в Киеве .

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