 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" разгромил "Лестер" в битве за лидерство в АПЛ

"Ливерпуль" разгромил "Лестер" в битве за лидерство в АПЛ


фото: Reuters
В 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил "Лестер" и догнал лидера - "Тоттенхэм"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Ливерпуль" вышел вперед на 21-й минуте, когда в собственные ворота забил Джонни Эванс. В конце первого тайма преимущество команды Юргена Клоппа укрепил Диогу Жота.

До разгромного счет на 86-й минуте довел Фирмино.

"Ливерпуль" победил "Лестер" 3: 0, набрал 20 очков и догнал лидера турнирной таблицы - "Тоттенхэм", который занимает первое место по дополнительным показателям.

"Лестер" имеет 18 пунктов и идет четвертым.

Чемпионат Англии

9-й тур

22 ноября

"Ливерпуль" - "Лестер" 3: 0

Голы: Эванс, 21 (авт.), Диогу, 41, Фирмино, 86

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать