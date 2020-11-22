"Ливерпуль" разгромил "Лестер" в битве за лидерство в АПЛ

22 ноября, 2020, 23:07

В 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил "Лестер" и догнал лидера - "Тоттенхэм"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Ливерпуль" вышел вперед на 21-й минуте, когда в собственные ворота забил Джонни Эванс. В конце первого тайма преимущество команды Юргена Клоппа укрепил Диогу Жота.

До разгромного счет на 86-й минуте довел Фирмино.

"Ливерпуль" победил "Лестер" 3: 0, набрал 20 очков и догнал лидера турнирной таблицы - "Тоттенхэм", который занимает первое место по дополнительным показателям.

"Лестер" имеет 18 пунктов и идет четвертым.

Чемпионат Англии

9-й тур

22 ноября

"Ливерпуль" - "Лестер" 3: 0

Голы: Эванс, 21 (авт.), Диогу, 41, Фирмино, 86

Напомним, 21 ноября "Челси" победил в гостях "Ньюкасл" и на несколько часов вышел на первое место в турнирной таблице.

Также в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" на своем поле победил "Манчестер Сити" и захватил лидерство в турнирной таблице премьер-лиги.

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