"Доходы просели. С другой стороны у нас открылись новые возможности", - коммерческий директор ФК "Шахтер" Дмитрий Кириленко

22 ноября, 2020, 14:22

Коммерческий директор ФК "Шахтер" (Донецк) Дмитрий Кириленко в эксклюзивном комментарии программе "Футбольный формат" на телеканале "Эспрессо" рассказал о ситуации с коммерческой составляющей донецкого клуба во время карантина

Дмитрий, насколько важны маркетинговые мероприятия для Вашего клуба во время пауз на международные матчи?

Да, очень важны. И мы безусловно рады, что во время пандемии компании не останавливаются в развитии, пытаются искать пути увеличения прибыли. И подписание партнерских соглашений это всегда большой шаг и для нас, и для рынка.

Есть ли очередь из спонсоров, и вообще с желающими подписать контракт с таким брендом как "Шахтер" (Донецк)?

Вы знаете, я не помню в истории, чтобы у нас стояла очередь из спонсоров. Это всегда переговорный процесс. Здесь главное, чтобы бренды и философия совпадали. Чтобы совпадали ценности. И это такой процесс, скажем не слишком быстрый. С последним партнером, с которым мы заключили соглашение - "БРСМ", переговоры длились два месяца. Но там больше были не юридические аспекты, а креативная часть. Потому что партнер интересен, известный, у них большая сеть заправок, там есть рестораны, и там можно делать большое количество активностей для наших болельщиков. И я уверен, что в ближайшее время они все почувствуют.

Насколько "просела" маркетинговая составляющая клуба, потому что во время карантина матчи играются без болельщиков?

Да, все же статья доходов от продажи билетов, абонементов и мест в VIP-ложе она "просела". С другой стороны у нас открылись новые возможности. Мы запустили свой клубный ТВ-канал, мы запустили платные мобильные приложения, мы работаем над монетизацией контента. Поэтому сейчас для нас это возможность сделать новые продукты, которые будут интересны болельщикам.

О продаже атрибутики?

Я не скажу, что там очень большие цифры. У нас есть сложности с тем, что мы переехали из Харькова в Киев, и во время игр без зрителей мы потеряли "матчевый день". В то же время доходы от продажи атрибутики онлайн выросли на 30%.

То есть ситуация не критическая в плане финансов?

Она положительная и мы все с нетерпением ждем стабилизации ситуации с пандемией, и будем ждать возвращения болельщиков на стадионы. От этого выиграют все.

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