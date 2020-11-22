 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Доходы просели. С другой стороны у нас открылись новые возможности", - коммерческий директор ФК "Шахтер" Дмитрий Кириленко

"Доходы просели. С другой стороны у нас открылись новые возможности", - коммерческий директор ФК "Шахтер" Дмитрий Кириленко

Коммерческий директор ФК "Шахтер" (Донецк) Дмитрий Кириленко в эксклюзивном комментарии программе "Футбольный формат" на телеканале "Эспрессо" рассказал о ситуации с коммерческой составляющей донецкого клуба во время карантина

Дмитрий, насколько важны маркетинговые мероприятия для Вашего клуба во время пауз на международные матчи?

Да, очень важны. И мы безусловно рады, что во время пандемии компании не останавливаются в развитии, пытаются искать пути увеличения прибыли. И подписание партнерских соглашений это всегда большой шаг и для нас, и для рынка.

Есть ли очередь из спонсоров, и вообще с желающими подписать контракт с таким брендом как "Шахтер" (Донецк)?

Вы знаете, я не помню в истории, чтобы у нас стояла очередь из спонсоров. Это всегда переговорный процесс. Здесь главное, чтобы бренды и философия совпадали. Чтобы совпадали ценности. И это такой процесс, скажем не слишком быстрый. С последним партнером, с которым мы заключили соглашение - "БРСМ", переговоры длились два месяца. Но там больше были не юридические аспекты, а креативная часть. Потому что партнер интересен, известный, у них большая сеть заправок, там есть рестораны, и там можно делать большое количество активностей для наших болельщиков. И я уверен, что в ближайшее время они все почувствуют.

Насколько "просела" маркетинговая составляющая клуба, потому что во время карантина матчи играются без болельщиков?

Да, все же статья доходов от продажи билетов, абонементов и мест в VIP-ложе она "просела". С другой стороны у нас открылись новые возможности. Мы запустили свой клубный ТВ-канал, мы запустили платные мобильные приложения, мы работаем над монетизацией контента. Поэтому сейчас для нас это возможность сделать новые продукты, которые будут интересны болельщикам.

О продаже атрибутики?

Я не скажу, что там очень большие цифры. У нас есть сложности с тем, что мы переехали из Харькова в Киев, и во время игр без зрителей мы потеряли "матчевый день". В то же время доходы от продажи атрибутики онлайн выросли на 30%.

То есть ситуация не критическая в плане финансов?

Она положительная и мы все с нетерпением ждем стабилизации ситуации с пандемией, и будем ждать возвращения болельщиков на стадионы. От этого выиграют все.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2020 воскресенье

21 ноября, 2020 суббота

больше новостей

22 ноября, 2020 воскресенье

21 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать