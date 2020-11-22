Путин объяснил, почему до сих пор не поздравил Байдена с победой в выборах

22 ноября, 2020, 19:10

Президент России Владимир Путин заявил, что поздравит победителя выборов в США после объявления официальных результатов

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Путина, он поздравит победителя президентских выборов в США после официального объявления их результатов.

"Чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чисто формальная сторона дела. Мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния", - сказал Путин.

Президент России остается одним из немногих мировых лидеров, которые пока не поздравили Джо Байдена с победой в президентских выборах в США. Ожидается, что официально их результаты будут объявлены 14 декабря.

Напомним, 22 ноября суд отклонил требование действующего главы Белого дома Дональда Трампа о пересчете голосов в президентских выборах США в штате Пенсильвания.

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