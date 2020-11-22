Представителя российского "Аэрофлота" в Лондоне обвинили в работе на MI6, - СМИ

22 ноября, 2020, 08:15

Российские правоохранители предъявили обвинение представителю авиакомпании "Аэрофлот" Дмитрию Федоткину в столице Великобритании. Своей вины мужчина не признал

Об этом со ссылкой на собственный источник передает ТАСС, сообщает Еспресо.TV.

"Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности", - отмечает российское информагентство.

Лефортовский суд Москвы 11 ноября арестовал Федоткина, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года.

Согласно действующему законодательству России, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей (более $ 6,5 тыс.).

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