После того, как на антикоррупционной волне Гватемалу возглавил комик Моралес, он вернул власть олигархам и выдворил антикоррупционеров из страны, - экс-посол Канады Ващук

22 ноября, 2020, 11:56

Украина и ее зарубежные партнеры должны вынести уроки из того, чем закончилось президентство комедианта Джеймса Эрнесто Моралеса Кабреры в Гватемале

На это бывший посол Канады в Украине Роман Ващук обратил внимание во время онлайн-лекции под названием "Извините, если что-то было не так. Западная поддержка реформ в Украине. 2014-2019", проведенной при содействии Научного общества Шевченко в Канаде. Конспект лекции обнародовал портал Тексты , передает Еспресо.TV.

"Провозглашая крестовый поход против коррупции, вы идете почти против всего политического класса этой страны. Я сразу имел определенные оговорки, потому что имел опыт, связанный с финансированием Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG). Это такая прокуратура, где главный прокурор был не из Гватемалы, и объективно рассматривала проблемы гватемальского общества. Им многое формально удалось. Ими руководили испанские и колумбийские прокуроры, и они начали уголовные дела против почти всех секторов гватемальского политической жизни. и вот что интересно произошло. Начав борьбу с коррупцией они способствовали избранию в 2015 году президентом Гватемалы комедиянта без всякого политического опыта, которого звали Джимми Моралес. На антикоррупционной платформе ", - рассказал Ващук.

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Но после избрания президентом Моралес, как отметил дипломат, нашел общий язык с разными игроками гватемальского экономического, олигархического и другой жизни.

"И вот в сентябре 2019 года, после десяти лет финансирование этой комиссии не только Канадой, но и Америкой и ЕС, президент Моралес выбросил ее из Гватемалы с согласия обоих кандидатов, вышедших во второй тур на президентских выборах", - сказал експосол.

"То есть все согласились, что им этот CICIG не нужен. Это свидетельство того, что такой фронтальное наступление на всех и вся раньше или позже захлебнется, и более уравновешенный и селективный подход, наверное, был бы более успешным", - подытожил Ващук.

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