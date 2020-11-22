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Espreso.tvМирПалестина выпустила ракету по Аскалоне. Израиль ответил с помощью боевой авиации

Палестина выпустила ракету по Аскалоне. Израиль ответил с помощью боевой авиации

Ашкелон
фото: The Times of Israel
В ответ на ракету, которая была выпущена по территории Израиля из сектора Газа, израильские ВВС поразили военные объекты "Хамаса"

Об этом со ссылкой на официальный твиттер Цагаль сообщает Еспресо.TV.

Под прямым ударом израильтян оказались:

две площадки по производству ракетных боеприпасов

подземная инфраструктура;

военный склад.

Как уточняет портал Vesty.co.il , палестинская ракета попала в завод в приморском городе Ашкелоне в 21:45, "после чего раздался громкий взрыв".

"Зданию склада, в который попала ракета, нанесен значительный ущерб. Пострадавших нет." Железный купол "сработал, но перехватить ракету не смог. Причем, это уже второй подобный случай в неделю", - отмечает издание.

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