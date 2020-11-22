На столичном проспекте Лобановского автомобиль Chevrolet вылетел на остановку и загорелся
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
Как удалось узнать, авто двигалось по проспекту Лобановского от Демеевской площади в направлении Севастопольской. По неизвестным точно причинам водитель не справился с управлением и авто вылетело на бордюрный камень, затем на тротуар и протаранил остановку, после чего его отбросило от сооружения и развернуло на 180 градусов.
После наезда машина загорелась.
Возгорание смогли потушить проезжающие автомобилисты собственными огнетушителями.
На тротуаре и на остановке людей не было.
В результате ДТП пострадал только водитель, которого госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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