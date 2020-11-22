На столичном проспекте Лобановского автомобиль Chevrolet вылетел на остановку и загорелся

22 ноября, 2020, 11:38

В Киеве на проспекте Лобановского, утром воскресенья, 22 ноября 2020 года, автомобиль Chevrolet Aveo вылетел на тротуар, протаранил остановку общественного транспорта и загорелся. Это произошло рядом с Совскими прудами

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Как удалось узнать, авто двигалось по проспекту Лобановского от Демеевской площади в направлении Севастопольской. По неизвестным точно причинам водитель не справился с управлением и авто вылетело на бордюрный камень, затем на тротуар и протаранил остановку, после чего его отбросило от сооружения и развернуло на 180 градусов.

После наезда машина загорелась.

Возгорание смогли потушить проезжающие автомобилисты собственными огнетушителями.

На тротуаре и на остановке людей не было.

В результате ДТП пострадал только водитель, которого госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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