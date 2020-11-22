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Espreso.tvОбществоМиротворцы на Донбассе обойдутся как минимум в 1 млрд долларов. Это фантастика, - Белецкий прокомментировал предложение нового спикера ТКГ Арестовича

Миротворцы на Донбассе обойдутся как минимум в 1 млрд долларов. Это фантастика, - Белецкий прокомментировал предложение нового спикера ТКГ Арестовича


фото: fakty.com.ua
Идея насчет миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе нереалистична и свидетельствует об инфантилизме Зе-властей

Об этом основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий заявил у себя в Telegram, комментируя идею, с которой выступил назначенный месяц назад представителем Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович, передает Еспресо.TV.

По словам Белецкого, все упирается в гигантскую смету подобной миротворческой операции, ведь речь пойдет не только о привлечении военных, но и полицейских, и чиновников.

"На Донбасс, по оценкам аналитиков, нужно как минимум 25 тыс. миротворцев и военных из разных стран мира. Кроме того - от 5 до 10 тыс. полицейских и гражданский персонал. Эта миссия будет одной из крупнейших в истории.

Сейчас в мире действуют 14 миротворческих операций. На их содержание ООН тратит 7 млрд долларов ежегодно.

По подсчетам экспертов предварительная стоимость такой миссии на Донбассе - более 1 млрд долларов. Кто даст эти деньги? ООН? Россия? Украина? Если можем найти эти деньги, - давайте потратим их на собственную армию и ВПК", - изложил свою точку зрения Белецкий.

При этом он напомнил о том, что Арестович, как и действующий президент Украины Владимир Зеленский, ранее был не военным, а актером.

"Инфантилы во власти привыкли имитировать, а не решать. Играть роль легче, чем нести ответственность за Страну. Один играет в разведчика, другой в президента и так далее", - отметил Белецкий.

"Вместо понимания того, что проблему Донбасса и Крыма придется решать самой Украине, нам все время подсовывают фантастические варианты, где все будет "ок", а напрягаться не придется", - подытожил Андрей Белецкий.

  • 28 октября 2020 года Арестович был назначен Леонидом Кравчуком советником по информационной политике и официальным спикером украинской делагации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.
  • До своего назначения Арестович активно критиковал как лично Зеленского, так и его политику.

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