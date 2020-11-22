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Espreso.tvОбществоМилованов назначен советником Ермака

Милованов назначен советником Ермака

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата

Об этом 22 ноября 2020 года сообщила пресс-служба главы государства, передает Еспресо.TV.

"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", - отметил эксминистр.

Справка

Тимофей Милованов родился в 1975 году. Окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) в 1997 году и Киево-Могилянскую академию по специальности "экономическая теория" в 1999-м.

В 2004 г. одержал степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США).

Преподавал в европейских и американских вузах.

7 июля 2016 года Верховная Рада Украины избрала Тимофея Милованова в Совет Национального банка, с октября 2016 года он был заместителем главы Рады.

Тимофей Милованов - президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета.

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