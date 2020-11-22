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Espreso.tvОбществоМеждународные организации слишком озабочены в Украине проблемами различных меньшинств, забывая о простых жителях сел и городков, - экс-посол Канады Ващук

Международные организации слишком озабочены в Украине проблемами различных меньшинств, забывая о простых жителях сел и городков, - экс-посол Канады Ващук


фото: plast.org.ua
Начатые в Украине после Революции Достоинства реформы не являются до конца успешными, поскольку иностранные фонды и партнеры оставляют без внимания жизнь и быт простых украинцев

Такое мнение бывший посол Канады в Украине Роман Ващук высказал во время онлайн-лекции под названием "Извините, если что-то было не так. Западная поддержка реформ в Украине. 2014-2019", проведенной при содействии Научного общества Шевченко в Канаде. Конспект лекции обнародовал портал Тексты , передает Еспресо.TV .

"Все "правильные" западные правительства хотят спасать маргинализированных людей. В Украине действительно были вопиющие проблемы: война на Востоке, внутренне перемещенные лица, проблемы ЛГБТ, проблемы женского движения, проблемы цыганского населения, проблемы людей с инвалидностью. И для них всех мы имели программы, проекты, мы работали и ставили галочки в своих отчетах, которые обслуживали все "наши" маргинализированные группы. Однако при этом как-то забыли о большинстве населения Украины. Какое на данный момент менее многокультурное, чем вы себе представляете. Судя по опросам, это примерно 92 % украинцев, где-то 6% россиян, остальные - поляки, евреи, цыгане и другие ", - пояснил Ващук.

Читайте и смотрите: Посол Канады в Украине Роман Ващук в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на "Эспрессо"

"Украинцы - абсолютное большинство Украины. Жители сел, малых городов и райцентров, которые долго страдают от экономического упадка, чувствовали себя забытыми в период с 2014 до 2019 года. Они были среди тех, кто вызвался идти на войну, но они чувствовали, что Киев а тем более за граница, ими не занимались", - добавил дипломат.

Поэтому, чтобы понять, как он выразился, "кризис райцентров", Ващук советует своим коллегам "вырываться из киевского пузыря" и как можно больше общаться с обычными людьми в украинской провинции.

 

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