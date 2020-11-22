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Espreso.tvМирМедиа недостаточно рассказывают о распространении COVID-19 - Трамп

Медиа недостаточно рассказывают о распространении COVID-19 - Трамп


фото: YAHOO!
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что американские СМИ уделяют недостаточное внимание освещению ситуации с пандемией коронавируса как внутри страны, так и во всем мире

Об этом он написал в своем твиттере, передает Еспресо.TV.

"Fake news (так Трамп называет подавляющее большинство американских медиа - ред.) не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США. Я был на виртуальной встрече G20 сегодня рано утром, и главной темой обсуждения был COVID ", - заявил Трамп.

По словам президента Соединенных Штатов, его страна сможет преодолеть пандемию благодаря разработанной в США вакцине.

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