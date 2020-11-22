Медиа недостаточно рассказывают о распространении COVID-19 - Трамп
22 ноября, 2020, 10:55
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что американские СМИ уделяют недостаточное внимание освещению ситуации с пандемией коронавируса как внутри страны, так и во всем мире
Об этом он написал в своем твиттере, передает Еспресо.TV.
"Fake news (так Трамп называет подавляющее большинство американских медиа - ред.) не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США. Я был на виртуальной встрече G20 сегодня рано утром, и главной темой обсуждения был COVID ", - заявил Трамп.
По словам президента Соединенных Штатов, его страна сможет преодолеть пандемию благодаря разработанной в США вакцине.
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