Медиа недостаточно рассказывают о распространении COVID-19 - Трамп

22 ноября, 2020, 10:55

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что американские СМИ уделяют недостаточное внимание освещению ситуации с пандемией коронавируса как внутри страны, так и во всем мире

Об этом он написал в своем твиттере, передает Еспресо.TV.

"Fake news (так Трамп называет подавляющее большинство американских медиа - ред.) не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США. Я был на виртуальной встрече G20 сегодня рано утром, и главной темой обсуждения был COVID ", - заявил Трамп.

По словам президента Соединенных Штатов, его страна сможет преодолеть пандемию благодаря разработанной в США вакцине.

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