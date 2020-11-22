Этот день в истории: в полесском поселке Базар за отказ вступать в Красную армию расстреляны казаки и старшины УНР
Об этом со ссылкой на Ukrainian Military Honour напоминает Еспресо.TV.
После поражения под селом Малые Миньки пленных участников Второго Зимнего похода Армии УНР доставили в Базар. Сначала большевики расстреляли старшин - тех, которых удалось обнаружить. Затем взялись обрабатывать казаков, уговаривая их вступать в Красную армию.
"Комиссары обещали подарить жизнь тем, кто покается и перейдет к ним на службу. Сам Котовский обещал взять желающих, как храбрых, упорных бойцов, в свою конницу. Пленные казаки были очень взволнованы такими соблазнами врага и уничижаемы молчали", - отмечается в сообщении.
И вот здесь, по воспоминаниям участников тех событий, раздался голос казака Степана Щербака, который вышел впереди группы товарищей:
"Я, казак 6-й Сечевой Стрелковой дивизии, от себя и казаков, которых знаю, говорю вам: мы знаем, что нас ждет, но не боимся смерти и к вам служить не пойдем. Знайте, что нас отомстит весь украинский народ, а когда к украинским казакам дойдет весть о вашей позорной работе, то за нашу кровь они будут уничтожать все, что только имеет хоть малую связь с вами".
При этом Щербина назвал врагов "каторжанами", поскольку среди них было много вчерашних криминальных элементов.
После такого обращения бойцы приняли единогласное решение не подчиняться "красным", за что и отдали свои жизни.
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