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Espreso.tvОбществоБайден поможет Зеленскому, если он вернется на путь реформ, - Мэтью Брайза

Байден поможет Зеленскому, если он вернется на путь реформ, - Мэтью Брайза


фото: The Washington Post
Джо Байден, как новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки, может помочь главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Но при одном условии

Об этом американский дипломат Мэтью Брайза заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"США будут с Украиной до тех пор, пока Украина будет хотеть стоять на стороне Запада, задумываясь о членстве в НАТО или о том, чтобы следовать общей с нами стратегической линии", - отметил  Брайза.

При этом он подчеркнул, что с весны 2020 года Зеленский "все больше отступает от реформаторского направления и обещаний о восстановлении баланса Вашей (украинской, - ред.) политической системы, которая выглядит несколько запутанной для Джо Байдена и для многих других".

"Итак, думаю, пора президенту Зеленскому вернуться на путь реформ", - призвал Брайза.

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Однако, несмотря на то, как дальше будет действовать Зеленский, Байден, по словам Брайзы, непременно учтет в своей внешней политике национальные интересы Украины.

"Я знаю, насколько важна для него (для Байдена, - ред.) Украина. Я работал с ним лично. Он мыслит систематически и стратегически. Его всегда беспокоила российская агрессия, и Вы помните, что во время правления президента Обамы, вице-президент Джо Байден отвечал за политику США по реагированию на вторжение России в Украину. Речь идет и о вопросах аннексии Крыма. Он определял, какими санкциями наказывать Россию. Я думаю, он продолжит свою линию, независимо от того, что будет происходить внутри политической системы Украины", - подытожил Мэтью Брайза.

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