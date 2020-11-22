22 ноября на фронте: оккупанты нарушили "режим тишины" в Донецкой области

22 ноября, 2020, 18:08

22 ноября недалеко от поселка Шумы российские оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили достигнутые мирные договоренности.

Так, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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