21 ноября на фронте: на огонь из российского гранатомета украинские военные не отвечали

22 ноября, 2020, 10:05

За прошедшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года

Об этом со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил передает Еспресо.TV.

"Да, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отмечается в утреннем сводке.

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Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Справка

4 ноября ТКГ согласовала новые 4 участка разведения сил Григоровка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.

Поселок Славяносербск. Численность населения - около 8 тыс. жителей. Находится на неподконтрольной Украины территории. Линия фронта проходит по реке Северский Донец.



Село Нижнетеплое (Славяносербский район), население составляет около 2 тыс. жителей. Село находится на подконтрольной Украины территории. Линия фронта проходит по реке Северский Донец.



Село Петропавловка (Славяносербский район), население составляет около 5 тыс.жителей. Село находится на подконтрольной Украине территории. Линия фронта проходит частично по реке Северский Донец.



Село Григорьевка (Красноармейский район), численность населения - около 200 жителей. Село находится на неподконтрольной Украины территории. Линия фронта проходит по реке Кальмиус.



Также 10 ноября в городе Счастье и селе Золотом открылись новые КПВВ, что предполагает определенные меры по разведению войск, инженерного обустройства и разминирование территории.



Все перечисленные в справке населенные пункты находятся вблизи города Счастье Луганской области, где шли жестокие бои за контроль над стратегически важным объектом - Луганской тепловой электростанцией.

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