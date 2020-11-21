Зеленскому в Феофанию привезли шины и куски асфальта. ФОТОРЕПОРТАЖ
21 ноября, 2020, 16:45
Участники автопробега "Майдан - Феофания" приехали к президенту Украины Владимиру Зеленскому в больницу где он лежит с коронавирусом
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Участники автопробега привезли в "Феофанию" шины и куски асфальта, которые, по словам участников акции из Движения сопротивления капитуляции, символизируют то, что Зеленский "подсунул украинцам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ".
- Напомним, 21 ноября 2020 года на столичной Европейской площади начался организованный Движением сопротивления капитуляции автомобильный марш "Майдан - Феофания" .
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