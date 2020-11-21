За нарушение правил перевозки во время карантина маршрутчика из Одессы оштрафовали на 17 000

21 ноября, 2020, 11:36

Взысканием 17 тыс. грн штрафа завершилась поездка водителя маршрутки, который впустил в салон на 10 пассажиров больше, чем разрешено

Соответствующее решение вынес Приморский районный суд города Одессы, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

Протокол об административном нарушении патрульные составили еще 24 сентября 2020. В маршрутке, следовавшей по проспекту Шевченко, находилось 32 пассажира из 22 разрешенных. Кроме того, десять человек были без защитных масок.

Решение вынес судья Вадим Коваленко.

Напомним, сегодня, 21 ноября, вступает в силу закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. Предполагается, что теперь за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без масок, закрывающих рот и нос, украинцев будут штрафовать в размере от 170 до 255 грн.

Протокол о наложении штрафа будут выписывать сразу на месте, как и в случае с нарушением ПДД.

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