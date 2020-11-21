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Espreso.tvОбществоЗа нарушение правил перевозки во время карантина маршрутчика из Одессы оштрафовали на 17 000

За нарушение правил перевозки во время карантина маршрутчика из Одессы оштрафовали на 17 000

Взысканием 17 тыс. грн штрафа завершилась поездка водителя маршрутки, который впустил в салон на 10 пассажиров больше, чем разрешено

Соответствующее решение вынес Приморский районный суд города Одессы, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

Протокол об административном нарушении патрульные составили еще 24 сентября 2020. В маршрутке, следовавшей по проспекту Шевченко, находилось 32 пассажира из 22 разрешенных. Кроме того, десять человек были без защитных масок.

Решение вынес судья Вадим Коваленко.

  • Напомним, сегодня, 21 ноября, вступает в силу закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. Предполагается, что теперь за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без масок, закрывающих рот и нос, украинцев будут штрафовать в размере от 170 до 255 грн.
  • Протокол о наложении штрафа будут выписывать сразу на месте, как и в случае с нарушением ПДД.

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