Взрыва не было: в винниковском госпитале рассказали о причинах поломки системы снабжения кислородом

21 ноября, 2020, 11:52

Причиной поломки системы стала треснувшая пластина, ее оперативно устранили

Об этом сообщили во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы, передает " Еспресо.Захид ".

"В 22 ч. 05 мин. 20.11.2020 вышла из строя системы кислородного снабжения в КНП ЛОР" Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю.Липы ". ВЗРЫВА НЕ БЫЛО! Причиной поломки стала треснувшая пластина!" - говорится в сообщении госпиталя.

В медицинском учреждении добавили, что на месте происшествия работало 16 бригад экстренной медицинской помощи, обеспеченных кислородом и аппаратами ИВЛ. Проводилась эвакуация кислородозависимых пациентов в областные и городские учреждения здравоохранения Львова, среди них 11 находились на искусственной вентиляции легких. На месте происшествия работал штаб по чрезвычайным ситуациям, в состав которого вошли руководство облгосадминистрации, департамента здравоохранения ЛОГА, госпиталя, областного центра экстренной медицинской помощи и тому подобное.