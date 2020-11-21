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Espreso.tvОбществоВзрыва не было: в винниковском госпитале рассказали о причинах поломки системы снабжения кислородом

Взрыва не было: в винниковском госпитале рассказали о причинах поломки системы снабжения кислородом

Причиной поломки системы стала треснувшая пластина, ее оперативно устранили

Об этом сообщили во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных им. Юрия Липы, передает " Еспресо.Захид ".

"В 22 ч. 05 мин. 20.11.2020 вышла из строя системы кислородного снабжения в КНП ЛОР" Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю.Липы ". ВЗРЫВА НЕ БЫЛО! Причиной поломки стала треснувшая пластина!" - говорится в сообщении госпиталя.

В медицинском учреждении добавили, что на месте происшествия работало 16 бригад экстренной медицинской помощи, обеспеченных кислородом и аппаратами ИВЛ. Проводилась эвакуация кислородозависимых пациентов в областные и городские учреждения здравоохранения Львова, среди них 11 находились на искусственной вентиляции легких. На месте происшествия работал штаб по чрезвычайным ситуациям, в состав которого вошли руководство облгосадминистрации, департамента здравоохранения ЛОГА, госпиталя, областного центра экстренной медицинской помощи и тому подобное.

  • Напомним, вчера вечером вышла из строя система снабжения кислорода в госпитале, где находятся больные коронавирусной инфекцией. Однако уже в половине первого ночи 21 ноября подача кислорода в заведение восстановили, эвакуацию пациентов было прекращено. Всего из госпиталя эвакуирован 21 пациент, среди которых 3 на ИВЛ. Пострадавших лиц среди пациентов и персонала нет. Утром 21 ноября в госпитале находятся 164 пациентов, из них в реанимации - 13. Эвакуированы 21 пациента.
  • В то же время мэр Львова Андрей Садовый на своей facebook-странице, а затем пресс-служба Львовского городского совета, сообщая о нештатной ситуации в госпитале, написали , что, по предварительным данным, в госпитале произошел взрыв во время заправки кислородного баллона.
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