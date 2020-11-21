Взрыва не было: позорный пиар Садового во время пандемии COVID-19

21 ноября, 2020, 14:13

Об этом говорится в опубликованном по этому поводу заявлении местного отделения организации "Европейской Солидарности", на которой ссылается Еспресо.TV .

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ЗАЯВЛЕНИЕ

Львовской территориальной организации политической партии «Европейская Солидарность»

Вчера мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в соцсетях сообщил о взрыве кислородной станции во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы, что находится в Винниках. Эту информацию распространила пресс-служба Львовского городского совета, а также семейные СМИ Андрея Садового.

Однако по официальной информации госпиталя - ни одного взрыва не было.

"20 ноября в 22:05 вышла из строя система кислородного снабжения. Причиной поломки стала треснувшая пластина. Пострадавших лиц среди пациентов и персонала не было. Для поддержки больных коронавирусом пациентов к месту происшествия выехало 16 бригад ЭМП, обеспеченных кислородом и аппаратами ИВЛ. По состоянию на 00.25 ч. 21.11.2020 года подача кислорода восстановлена, эвакуацию пациентов было прекращено. Всего из госпиталя эвакуирован 21 пациент, среди которых 3 на ИВЛ. Госпиталь продолжил работу в штатном режиме ", - говорится в заявлении Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им . Ю. Липы.

"Европейская Солидарность" осуждает такое поведение городского головы Львова и подчиненных ему структур.

"Европейская Солидарность" считает, что такие действия Андрея Садового являются безответственными и преступными, а также особо опасными в разгар пандемии коронавируса, когда власть должна демонстрировать особую ответственность и не сеять паники.

Виталий Корецкий,

руководитель секретариата Львовской

территориальной организации партии

"Европейская Солидарность"

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