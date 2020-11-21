Возила детей в школу на служебном авто: В Эстонии уволили министра образования и науки

21 ноября, 2020, 15:37

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд освободила от должности министра образования и науки Майлис Репс за использование в личных целях служебного автомобиля

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кальюлайд уволил в субботу с должности министра образования и науки Репс, которая воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, за использование служебного авто в личных целях.

"Я подписала сегодня решение, которым освобождаю по предложению премьер-министра Репс с должности министра образования и науки", - заявила Кальюлайд.

Репс подала в пятницу заявление об отставке в связи с давлением со стороны СМИ, которіе выяснили, что она разводила детей на служебной машине в школу и кружки.

"Я попала под сильное давление в связи с сочетанием роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и прошу прощения", - сказала Репс.

Она добавила, что хочет обеспечить своим детям спокойную среду, в которой они могли бы расти и воспитываться, а также заявила о готовности взять на себя ответственность за свои ошибки в том, что соединила свою рабочую и семейную жизнь.

Репс четыре раза занимала должность министра образования и науки в Эстонии, была неоднократно членом парламента и член правления ведущей правящей партии Центра.

17 октября президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала освободить министра внутренних дел Марта Хельме за гомофобные высказывания.

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