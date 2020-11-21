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Espreso.tvОперація об'єднаних силВ сети появилось видео уничтожения на Донбассе двух российских САУ

В сети появилось видео уничтожения на Донбассе двух российских САУ

Харьковский волонтер Роман Доник разместил на своей странице полученную с передовой запись нейтрализации установленных российскими оккупантами самоходных артиллерийских установок (САУ)

Об этом передает Еспресо.TV .

"Спички - не игрушки. Помните я показывал фотографии остатков САУ российских наемников, сгорели от неосторожного обращения с огнем? А вот само видео несчастного случая", - отметил Доник.

Также он привел видеозапись ликвидации Украинской воинами двух замаскированных капониров с САУ внутри.

Посмотреть видео можно по этой ссылке .

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