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Espreso.tvКриминалВ Киеве возле станции метро "Академгородок" сгорела маршрутка

В Киеве возле станции метро "Академгородок" сгорела маршрутка


фото: facebook.com/DSNSKyiv
В столице у станции метро "Академгородок" сгорело маршрутное такси

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве в facebook.

21 ноября, в 17:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Академика Палладина, возле станции метрополитена "Академгородок", что в Святошинском районе столицы горит маршрутное такси.

К месту вызова были направлены спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, возгорание произошло когда маршрутное такси находилось возле остановки и водитель ожидал пассажиров.В это время в транспортном средстве кроме водителя никого не было. Водитель, увидев пламя, самостоятельно покинул транспортное средство.

В 17:21 пожар был локализован, а в 17:35 - ликвидирован. В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью. Никто не пострадал

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