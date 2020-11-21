В Грузии правящая партия заявила о победе во втором туре парламентских выборов, который бойкотировала оппозиция

21 ноября, 2020, 22:31

Правящая партия "Грузинская мечта" заявила о победе во втором туре выборов, в котором отказалась участвовать оппозиция

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .

По предварительным результатам все 17 мажоритарных кандидатов "Грузинской мечты" выигрывают во втором туре парламентских выборов. Об этом заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Второй тур парламентских выборов проходил в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирали из двух кандидатов, которые показали лучшие результаты.

"У нас есть предварительные результаты выборов. Как и ожидалось, все 17 кандидатов "Грузинской мечты" получили депутатские мандаты. Соответственно, "Грузинская мечта" будет представлена в парламенте 90 депутатами. Среди оппозиции места распределились следующим образом: 36 мандатов у "Единого национального движения", пять - у "Европейской Грузии", по четыре мандата - у партий "Лела", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов" и "Гирчи", у партии "Граждане" - два мандата, а у Лейбористской партии - один", - рассказал Кобахидзе.

С большой вероятностью, "Грузинская мечта" окажется единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва.

Все восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Оппоненты власти считают, что результаты голосования 31 октября были сфальсифицированы. В течение последних трех недель они проводили масштабные акции протеста с требованием досрочных выборов и назначения новой администрации ЦИК.

Напомним, 2 ноября в Грузии оппозиционные партии, проходят в новый парламент, объявили бойкот и отказываются от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов.

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