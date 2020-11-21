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Espreso.tvОбществоУчастники автопробега к Зеленскому в Феофании устроили митинг на Европейской площади. ФОТОРЕПОРТАЖ

Участники автопробега к Зеленскому в Феофании устроили митинг на Европейской площади. ФОТОРЕПОРТАЖ

В эти минуты на столичной Европейской площади проходит митинг участников автомобильного пробега "Майдан - Феофания". Они начали собираться в 14:00

Преимущественно это те, кто принимал активное участие в событиях 2013-2014 годов, а также молодежь и представители оппозиции, передает Еспресо.TV

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Участники акции формируют автомобильную колонну, которая отправится в правительственной VIP-больницы "Феофания", где сейчас находится президент Владимир Зеленский.

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