21 ноября, 2020, 14:25

В эти минуты на столичной Европейской площади проходит митинг участников автомобильного пробега "Майдан - Феофания". Они начали собираться в 14:00

Преимущественно это те, кто принимал активное участие в событиях 2013-2014 годов, а также молодежь и представители оппозиции, передает Еспресо.TV

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Участники акции формируют автомобильную колонну, которая отправится в правительственной VIP-больницы "Феофания", где сейчас находится президент Владимир Зеленский.

Сегодня в Украине - День Достоинства и Свободы.

По маршруту Европейская площадь - Феофания состоится автопробег, участники которого собираются напомнить президенту Владимиру Зеленскому невыполненные обещания и передать ему свои требования. Сбор участников - в 14:00 на Европейской площади в Киеве.

А в 16:00 в центре украинской столицы соберутся семьи Небесной Сотни.

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