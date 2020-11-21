Трамп прервал участие в саммите G20 ради партии в гольф, - CNN
Об этом сообщает CNN .
Дональд Трамп присутствовал в начале видеоконференции, которую модерирует Саудовская Аравия, находясь в ситуационной комнате Белого дома. Через 13 минут после начала саммита он начал выкладывать твиты, посвященные попыткам отменить результаты президентских выборов, а через два часа отбыл в гольф-клуб.
В отсутствии Трампа прошла конференция по пандемии коронавируса, в которой участвовали все мировые лидеры.
CNN отмечает, что международное влияние Трампа снизилось после того, как он проиграл выборы президента США. Большинство лидеров G20 уже поздравили его конкурента Джо Байдена с победой.
- Напомним, 21 ноября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемию коронавируса возможно остановить лишь при условии доступа всех стран мира к вакцинации.
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