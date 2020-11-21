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Espreso.tvХай-текSpaceX совершил успешный запуск спутника на орбиту

SpaceX совершил успешный запуск спутника на орбиту


фото: Reuters
Компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich

Об этом сообщает NASA в twitter.

Запуск был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich за 53 мин после старта ракеты будет выведен на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Он является частью общей программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на смену береговых линий. Аппарат войдет в состав активного американо-европейского спутникового орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

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