SpaceX совершил успешный запуск спутника на орбиту
Об этом сообщает NASA в twitter.
Запуск был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.
Космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich за 53 мин после старта ракеты будет выведен на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.
Он является частью общей программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на смену береговых линий. Аппарат войдет в состав активного американо-европейского спутникового орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.
"3 .. 2 .. 1 .. 0 .. and liftoff of Sentinel-6 Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity." pic.twitter.com/JCT0AnV0za- NASA (@NASA) November 21, 2020
- Напомним, 16 ноября SpaceX отправила на МКС команду астронавтов Crew Dragon-1 ракетой Falcon 9. Этот запуск является первым из трех запланированных на 2020-2021 годы рейсов Dragon.
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