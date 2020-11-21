SpaceX совершил успешный запуск спутника на орбиту

21 ноября, 2020, 20:36

Компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich

Об этом сообщает NASA в twitter.

Запуск был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich за 53 мин после старта ракеты будет выведен на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Он является частью общей программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на смену береговых линий. Аппарат войдет в состав активного американо-европейского спутникового орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

"3 .. 2 .. 1 .. 0 .. and liftoff of Sentinel-6 Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity." pic.twitter.com/JCT0AnV0za - NASA (@NASA) November 21, 2020

Напомним, 16 ноября SpaceX отправила на МКС команду астронавтов Crew Dragon-1 ракетой Falcon 9. Этот запуск является первым из трех запланированных на 2020-2021 годы рейсов Dragon.

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