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Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" и отобрал у "Челси" лидерство в АПЛ

"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" и отобрал у "Челси" лидерство в АПЛ


фото: Reuters
В 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" на своем поле победил "Манчестер Сити" и захватил лидерство в турнирной таблице премьер-лиги

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лондонцы повели в счете уже на 5-й минуте, когда забил Сон Хин Мин.

На 65-й минуте преимущество команды Жозе Моуринью увеличил Джованни Ло Чельсо.

"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" 2:0, набрал 20 очков и вышел на первое место. "Шпоры" на 2 пункта опережают ближайших преследователей - "Челси" и "Лестер".

"Манчестер Сити" 12 баллов и идет 10-м.

Украинский футболист Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч.

Чемпионат Англии

9-й тур

21 ноября

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 2:0

Голы: Сон Хин Мин, 5, Ло Чельсо, 65

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