"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" и отобрал у "Челси" лидерство в АПЛ
21 ноября, 2020, 21:22
В 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" на своем поле победил "Манчестер Сити" и захватил лидерство в турнирной таблице премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лондонцы повели в счете уже на 5-й минуте, когда забил Сон Хин Мин.
На 65-й минуте преимущество команды Жозе Моуринью увеличил Джованни Ло Чельсо.
"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" 2:0, набрал 20 очков и вышел на первое место. "Шпоры" на 2 пункта опережают ближайших преследователей - "Челси" и "Лестер".
"Манчестер Сити" 12 баллов и идет 10-м.
Украинский футболист Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на матч.
Чемпионат Англии
9-й тур
21 ноября
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 2:0
Голы: Сон Хин Мин, 5, Ло Чельсо, 65
- Напомним, 21 ноября "Челси" победил в гостях "Ньюкасл" и на несколько часов вышел на первое место в турнирной таблице.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре