"Реал" не смог переиграть "Вильярреал" в чемпионате Испании
21 ноября, 2020, 20:16
В 10-м туре чемпионата Испании "Реал" сыграл в гостях вничью с "Вильярреалом"
Об этом сообщает Еспрес.TV .
Мадридцы вышли вперед на 2-й минуте встречи, когда отличился Мариано Диас. Однако, удержать преимущество команде Зинедина Зидана не смогла.
На 75-й "Вильярреал" заработал пенальти, который реализовал Жерар Морено.
"Реал" сыграл с "Вильярреалом" вничью 1:1, набрал 17 очков и занимает четвертое место. "Вильярреал" с 19 пунктами - второй.
"Реал" является соперником "Шахтера" по Лиге чемпионов.
Чемпионат Испании
10-й тур
21 ноября
"Вильярреал" - "Реал" 1:1
Голы: Морено, 75 (пен.) - Диас, 2
- Напомним, 18 ноября капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос договорился о продлении контракта с "королевским" клубом .
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