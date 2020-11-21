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Espreso.tvСпорт"Реал" не смог переиграть "Вильярреал" в чемпионате Испании

"Реал" не смог переиграть "Вильярреал" в чемпионате Испании


фото: Reuters
В 10-м туре чемпионата Испании "Реал" сыграл в гостях вничью с "Вильярреалом"

Об этом сообщает Еспрес.TV .

Мадридцы вышли вперед на 2-й минуте встречи, когда отличился Мариано Диас. Однако, удержать преимущество команде Зинедина Зидана не смогла.

На 75-й "Вильярреал" заработал пенальти, который реализовал Жерар Морено.

"Реал" сыграл с "Вильярреалом" вничью 1:1, набрал 17 очков и занимает четвертое место. "Вильярреал" с 19 пунктами - второй.

"Реал" является соперником "Шахтера" по Лиге чемпионов.

Чемпионат Испании

10-й тур

21 ноября

"Вильярреал" - "Реал" 1:1

Голы: Морено, 75 (пен.) - Диас, 2

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