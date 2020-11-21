"Оценка молодежной сборной неуместна, потому что мы не вышли на Евро" - Руслан Ротань в "Футбольном формате"

21 ноября, 2020, 11:59

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань в эксклюзивном комментарии проекта "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо" подвел итоги квалификации молодежного Чемпионата Европы

- Хочется выигрывать и хочется выходить в финальные части. Но понимали, что возможно и такое развитие будет. Кардинально изменилась сборная в плане игры, структурно. Может, нам немного времени не хватило для понимания игры. Первый год мы притирались, было сопротивление, разговаривали, много тактических тренировок было.

Но второй год мы провели достойно за исключением первого матча с Северной Ирландией. Мы неплохо выглядели во всех матчах по качеству. Мы от ребят в первую очередь требуем качество, особенно в тактических моментах, структуре игры. Ребята довольны.

В национальной сборной много игроков из молодежки - это для них аванс. Игроки, которые приходят в молодежную сборную, они знают, что для них путь открыт в Национальную сборную.

- По 10-балльной шкале, какую оценку вы бы поставили?

- Думаю, что оценка неуместна, потому что мы не вышли на Евро. И оценивать нас не стоит. Кто-то в индивидуальном плане вырос, заиграл в клубе, в ЛЧ, в ЛЕ, в иностранных клубах.

- Вы остаетесь на посту главного тренера сборной?

- Не знаю. Впереди - Конгресс, где будут оценивать мою работу. Я не могу быть уверен в этом. Как будет, так будет. Я должен, как и каждый тренер, отвечать за результат. Я готов.