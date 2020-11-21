"Непростая травма, еще около месяца нужно попотеть в зале", - Коноплянка в "Футбольном формате"

21 ноября, 2020, 18:54

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка в блиц-интервью "Футбольному формату" рассказал о своей травме и поделился мыслями о ближайших матчах команды

В последнее время вы постоянно участвуете в маркетинговых мероприятиях клуба. Насколько вас это отвлекает от футбола? Нравится ли вам представлять "Шахтер" на таких мероприятиях?

А вариантов нет. Шучу (смеется, прим.). На самом деле никак не отвлекает. Я сейчас восстанавливаюсь. Мне даже хорошо так немного развеяться, потому что в тренажерные зале я ложусь спать и просыпаюсь. Я счастлив за свой клуб рекламировать бренды.

Как проходит ваше восстановление?

Потихоньку. Непростая травма, поэтому нужно время на восстановление, упорство. Еще около месяца нужно будет попотеть.

Какие шансы у "Шахтера" на матч Лиги Чемпионов с "Боруссией"?

Нужно думать только о победе. Мы вышли в группу ЛЧ, хотим ставить только самые высокие цели. Так что нужно думать только о победе. Я верю в команду, она может добиться результата.

Насколько сложно будет "Шахтеру" играть против "Александрии"?

Со всеми командами непросто играть. Они понимают, как мы играем, разбирают нас. Они ставят восемь автобусов, конечно, сложно проходить такого соперника. "Александрия" играет с большой самоотдачей. Нам придется хорошо поработать, чтобы получить три очка.