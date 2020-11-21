"Когда мы возьмем оружие, то наша победа обойдется нам дороже", - Светлана Алексиевич о революции в Беларуси
На этом настаивает первая Нобелевская лауреат в истории независимой Беларуси, писательница Светлана Алексиевич, передает Еспресо.TV .
"Я и поныне является сторонницей бескровного варианта. Я считаю, что если мы возьмем оружие, то наша победа обойдется нам дороже", - заявила она в разговоре с белорусской службой Радио Свобода .
По ее мнению, стрельба - это "то пространство, на котором диктатура чувствует себя удобнее".
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"Мы должны победить иначе. Мы должны выходить, мы должны показывать, что нас все больше и больше", - отметила Алексиевич.
При этом она признала, что вопрос относительно вероятного применений оружия является "тяжелым".
"Но, наверное, путь к свободе - он вот такой тяжелые", - отметила Алексиевич.
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