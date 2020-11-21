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Espreso.tvМир"Когда мы возьмем оружие, то наша победа обойдется нам дороже", - Светлана Алексиевич о революции в Беларуси

"Когда мы возьмем оружие, то наша победа обойдется нам дороже", - Светлана Алексиевич о революции в Беларуси

Похороны убитого милицией 31-летнено протестующего Романа Бондаренка
Несмотря на наличие убитых силовиками Лукашенко участников протестов, демократическая революция в Беларуси должна и впредь оставаться исключительно мирной

На этом настаивает первая Нобелевская лауреат в истории независимой Беларуси, писательница Светлана Алексиевич, передает Еспресо.TV .

"Я и поныне является сторонницей бескровного варианта. Я считаю, что если мы возьмем оружие, то наша победа обойдется нам дороже", - заявила она в разговоре с белорусской службой Радио Свобода .

По ее мнению, стрельба - это "то пространство, на котором диктатура чувствует себя удобнее".

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"Мы должны победить иначе. Мы должны выходить, мы должны показывать, что нас все больше и больше", - отметила Алексиевич.

При этом она признала, что вопрос относительно вероятного применений оружия является "тяжелым".

"Но, наверное, путь к свободе - он вот такой тяжелые", - отметила Алексиевич.

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