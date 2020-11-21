"Челси" победил "Ньюкасл" и захватил лидерство в чемпионате Англии

21 ноября, 2020, 17:30

В 9-м туре чемпионата Англии "Челси" победил в гостях "Ньюкасл" и вышел на первое место в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет был открыт на 10-й минуте матча, когда после углового мяч в свои ворота отправил аргентинский защитник "Ньюкасла" Федерико Фернандес.

На 65-й минуте Тэмми Абрахам забил за "Челси" во второй раз и установил окончательный результат.

"Челси" победил "Ньюкасл" 2:0, набрал 18 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Лондонцы по дополнительным показателям опережают "Лестер", у которого столько же баллов. У "Ньюкасла" 11 очков, он идет 13-м.

Чемпионат Англии

9-й тур

21 ноября

"Ньюкасл" - "Челси" 0:2

Голы: Фернандес, 10 (авт.), Абрахам, 65

12 ноября стало известно, что французский нападающий Оливье Жиру собирается покинуть лондонский "Челси" в январе.

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