"Челси" победил "Ньюкасл" и захватил лидерство в чемпионате Англии
21 ноября, 2020, 17:30
В 9-м туре чемпионата Англии "Челси" победил в гостях "Ньюкасл" и вышел на первое место в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет был открыт на 10-й минуте матча, когда после углового мяч в свои ворота отправил аргентинский защитник "Ньюкасла" Федерико Фернандес.
На 65-й минуте Тэмми Абрахам забил за "Челси" во второй раз и установил окончательный результат.
"Челси" победил "Ньюкасл" 2:0, набрал 18 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Лондонцы по дополнительным показателям опережают "Лестер", у которого столько же баллов. У "Ньюкасла" 11 очков, он идет 13-м.
Чемпионат Англии
9-й тур
21 ноября
"Ньюкасл" - "Челси" 0:2
Голы: Фернандес, 10 (авт.), Абрахам, 65
- 12 ноября стало известно, что французский нападающий Оливье Жиру собирается покинуть лондонский "Челси" в январе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-