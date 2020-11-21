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Espreso.tvОбществоПодачу кислорода во Львовском областном госпитале восстановили

Подачу кислорода во Львовском областном госпитале восстановили


фото: dilo.net.ua
В городе Винники Львовской области в областном военном госпитале возобновлена подача кислорода

Об этом в ночь с 20 на 21 ноября 2020 года сообщил мэр Львова Андрей Садовый , передает Еспресо.TV .

"Подача кислорода в Винниковском госпитале восстановлена", - цитирует Садового агентство Интерфакс-Украина .

По его словам, "все пациенты, которых эвакуировали в больницу скорой помощи, завершат лечение уже здесь".

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