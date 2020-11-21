 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНидерландский журналист спровоцировал скандал, подключившись к секретной Zoom-конференции министров обороны ЕС

Нидерландский журналист спровоцировал скандал, подключившись к секретной Zoom-конференции министров обороны ЕС


фото: twitter
Нидерландский журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к закрытой видеоконференции министров обороны стран Евросоюза в Zoom

Об этом сообщает Politico.

Журналист с нидерландского телеканала RTL Nieuws сумел попасть на закрытую видеоконференцию, благодаря тому, что в twitter министра обороны Нидерландов Анки Бейевельд было опубликовано фото, на которое попали пять из шести цифр кода для подключения к конференции.

Фото удалили, но недостаточно быстро. Верлаан подобрал необходимую цифру, ввел код и без дополнительных проверок присоединился к конференции.

Когда Верлаан появился на экране, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель поинтересовался у него, знает ли он, что стал участником секретной конференции.

Верлаан ответил, что он журналист из Нидерландов и пообещал немедленно выйти из звонка. Несмотря на то, что журналист, как и обещал, покинул видеоконференцию, она была немедленно прервана.

В комиссариате ЕС по вопросам внешней политики, комментируя событие, заявили, что подобное проникновение на закрытые видеоконференции незаконно и о нем будут уведомлены соответствующие органы. Там подчеркнули, что в те несколько минут, пока журналист участвовал в видеоконференции, министры обороны стран ЕС не обсуждали ничего секретного.

В то же время, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на совещаниях министров обороны не бывает безвредных тем.

"Пусть другие министры на примере Бейевельда поймут, насколько осторожными нужно быть", - сказал Рютте.

Минобороны Нидерландов ограничилось заявлением, что публикация фото с кодом доступа на конференцию была нелепой ошибкой одного из сотрудников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2020 суббота

больше новостей

21 ноября, 2020 суббота

20 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать