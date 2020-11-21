Нидерландский журналист спровоцировал скандал, подключившись к секретной Zoom-конференции министров обороны ЕС

21 ноября, 2020, 22:59

Нидерландский журналист Даниэль Верлаан смог подключиться к закрытой видеоконференции министров обороны стран Евросоюза в Zoom

Об этом сообщает Politico.

Журналист с нидерландского телеканала RTL Nieuws сумел попасть на закрытую видеоконференцию, благодаря тому, что в twitter министра обороны Нидерландов Анки Бейевельд было опубликовано фото, на которое попали пять из шести цифр кода для подключения к конференции.

Фото удалили, но недостаточно быстро. Верлаан подобрал необходимую цифру, ввел код и без дополнительных проверок присоединился к конференции.

Когда Верлаан появился на экране, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель поинтересовался у него, знает ли он, что стал участником секретной конференции.

Верлаан ответил, что он журналист из Нидерландов и пообещал немедленно выйти из звонка. Несмотря на то, что журналист, как и обещал, покинул видеоконференцию, она была немедленно прервана.

В комиссариате ЕС по вопросам внешней политики, комментируя событие, заявили, что подобное проникновение на закрытые видеоконференции незаконно и о нем будут уведомлены соответствующие органы. Там подчеркнули, что в те несколько минут, пока журналист участвовал в видеоконференции, министры обороны стран ЕС не обсуждали ничего секретного.

В то же время, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на совещаниях министров обороны не бывает безвредных тем.

"Пусть другие министры на примере Бейевельда поймут, насколько осторожными нужно быть", - сказал Рютте.

Минобороны Нидерландов ограничилось заявлением, что публикация фото с кодом доступа на конференцию была нелепой ошибкой одного из сотрудников.

That @danielverlaan hack of the EU defence ministers 'meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt - Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

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