Нидерландский журналист спровоцировал скандал, подключившись к секретной Zoom-конференции министров обороны ЕС
Об этом сообщает Politico.
Журналист с нидерландского телеканала RTL Nieuws сумел попасть на закрытую видеоконференцию, благодаря тому, что в twitter министра обороны Нидерландов Анки Бейевельд было опубликовано фото, на которое попали пять из шести цифр кода для подключения к конференции.
Фото удалили, но недостаточно быстро. Верлаан подобрал необходимую цифру, ввел код и без дополнительных проверок присоединился к конференции.
Когда Верлаан появился на экране, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель поинтересовался у него, знает ли он, что стал участником секретной конференции.
Верлаан ответил, что он журналист из Нидерландов и пообещал немедленно выйти из звонка. Несмотря на то, что журналист, как и обещал, покинул видеоконференцию, она была немедленно прервана.
В комиссариате ЕС по вопросам внешней политики, комментируя событие, заявили, что подобное проникновение на закрытые видеоконференции незаконно и о нем будут уведомлены соответствующие органы. Там подчеркнули, что в те несколько минут, пока журналист участвовал в видеоконференции, министры обороны стран ЕС не обсуждали ничего секретного.
В то же время, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на совещаниях министров обороны не бывает безвредных тем.
"Пусть другие министры на примере Бейевельда поймут, насколько осторожными нужно быть", - сказал Рютте.
Минобороны Нидерландов ограничилось заявлением, что публикация фото с кодом доступа на конференцию была нелепой ошибкой одного из сотрудников.
That @danielverlaan hack of the EU defence ministers 'meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt- Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020
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