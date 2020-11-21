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Espreso.tvОбществоНа столичной Соломенке мужчина лишил жизни себя и жену

На столичной Соломенке мужчина лишил жизни себя и жену

В частной застройке на улице Луганской, что в Соломенском районе города Киева, в субботу, 21 ноября 2020 года, произошла двойная трагедия

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как удалось узнать, во время бытовой ссоры мужчина убил жену и после этого повесился.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.

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