На столичной Соломенке мужчина лишил жизни себя и жену
21 ноября, 2020, 13:04
В частной застройке на улице Луганской, что в Соломенском районе города Киева, в субботу, 21 ноября 2020 года, произошла двойная трагедия
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как удалось узнать, во время бытовой ссоры мужчина убил жену и после этого повесился.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии.
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