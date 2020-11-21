К сожалению, Зеленский так и не стал политиком, - Фейгин

21 ноября, 2020, 16:18

За год президентства Зеленский так и не стал эффективным политиком, а тем более успешным менеджером страны, такое мнение высказал российский политический деятель Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад" на телеканале "Еспресо"

Марк Фейгин уверен, что Зеленский не является антипатриотом. Просто у него не получилось создать эффективную систему управления такой страной как Украина.



"Зеленский за год работы так и не смог стать эффективным менеджером своей страны. Я считаю, что у него просто не получилось это сделать. Также нужно учитывать то, что он потерял, гипотетически, стратегически важного партнера в лице Москвы. Но здесь уже не его вина. Украинский народ никогда не допустит капитуляции, как это произошло с Арменией. У украинцев совсем другой менталитет", - заявил Фейгин.



Также он уверен, что Зеленский пообещал прекратить войну, не понимая, что он этого сделать не может.



"Зеленский был слишком уверен, считая, что может прекратить войну на востоке Украины. А теперь, дойдя до того, что Украина может капитулировать понял, что украинцы восстанут против этого. И поэтому он обратился к обществу, которое его уже не воспринимает ", - добавил Фейгин.