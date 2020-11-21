К дому Порошенко пытались прорваться подвезенные автобусами молодчики, на пути стали участники АТО-ООС

21 ноября, 2020, 18:46

К дому пятого президента Украины Петра Порошенко пытались прорваться молодые люди спортивного телосложения, на пути которых стали участники АТО-ООС и полиция

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Под Киевом, в пгт Козин приехало несколько автобусов с ребятами спортивного телосложения. Они пытались прорваться к дому пятого Президента Украины Петра Порошенко. Им помешали участники АТО-ООС, а также несколько кордонов полиции.

Есть факты, что молодчики, приехавшие на автобусах в пгт Козин, получили деньги за свой приезд и участие в массовке.

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