К дому Порошенко пытались прорваться подвезенные автобусами молодчики, на пути стали участники АТО-ООС
21 ноября, 2020, 18:46
К дому пятого президента Украины Петра Порошенко пытались прорваться молодые люди спортивного телосложения, на пути которых стали участники АТО-ООС и полиция
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Под Киевом, в пгт Козин приехало несколько автобусов с ребятами спортивного телосложения. Они пытались прорваться к дому пятого Президента Украины Петра Порошенко. Им помешали участники АТО-ООС, а также несколько кордонов полиции.
Есть факты, что молодчики, приехавшие на автобусах в пгт Козин, получили деньги за свой приезд и участие в массовке.
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