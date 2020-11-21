Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена - не случилось бы революции в 2013-м, - Зеленский

21 ноября, 2020, 19:55

Встреча состоялась по видеосвязи, сообщает официальный сайт президента Украины.

Зеленский заявил, что обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибок.

"По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом - против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, которая еще не означает действительно наступления изменений ", - сказал Зеленский.

По его словам, революции 2013 года можно было избежать.

"Если бы большая часть из того, что декларировали в 2004 году, была выполнена - не случилась бы революция в 2013-м. Понятно также, что в 2019-м наше общество еще раз подчеркнуло, что оно очень недовольно качеством тогдашнего государства, и поэтому сделало свой выбор вопреки надеждам старых элит. Я считаю, что это была в определенной степени электоральная революция", - отметил Зеленский.

Напомним, 21 ноября 2020 года, пресс-служба главы украинского государства Владимира Зеленского обнародовала его обращение по случаю Дня Достоинства и Свободы.

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