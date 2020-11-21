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Espreso.tvОбществоДвое новоизбранных депутатов на Львовщине были исключены из членов партии "Европейская Солидарность"

Двое новоизбранных депутатов на Львовщине были исключены из членов партии "Европейская Солидарность"

21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета

Об этом со ссылкой на партийную пресс-службу "ЕС" сообщает Еспресо.TV .

Причиной такого кадрового решения названо "совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии" Европейская Солидарность ".

Наряду с этим Совет Львовской областной организации Партии обратилась к Солоновской ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

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