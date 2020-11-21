Двое новоизбранных депутатов на Львовщине были исключены из членов партии "Европейская Солидарность"

21 ноября, 2020, 13:26

21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельского совета

Об этом со ссылкой на партийную пресс-службу "ЕС" сообщает Еспресо.TV .

Причиной такого кадрового решения названо "совершение позорных действий, противоречащих ценностям партии" Европейская Солидарность ".

Наряду с этим Совет Львовской областной организации Партии обратилась к Солоновской ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

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