Четверть века Босния и Герцеговина живет по временному мирному договору, Украине нужно изучать этот опыт, чтобы никогда его не повторить, - эксперт

21 ноября, 2020, 17:00

25 лет Босния и Герцеговина живет по временному мирному договору, который после трех недель сложных переговоров на американской военной базе вблизи Дейтона подписали президенты Сербии, Хорватии и Боснии

Об этом напомнила эксперт Наталья Ищенко из "Балканского обозревателя" в комментарии Эспрессо.TV .

Она напомнила, что воюющие стороны под давлением Соединенных Штатов договорились жить в формально общем государстве, но фактически разделенном на два т. н. энтитета и на три конституционных народа.

"Предполагалось, что боснийцы, сербы и хорваты вскоре договорятся между собой и обустроят общее государство через избранные демократические институты так, как они считают нужным. Но и через 25 лет Босния и Герцеговина по-прежнему продолжает руководствоваться Конституцией, которая не была принята парламентом или на референдуме, а была частью мирных Дейтонских договоренностей", - отметила Ищенко.

Она подчеркнула, что в стране до сих пор находятся международные силы по поддержанию мира - сейчас это контингент Европейского Союза. Периодически то хорватские, то сербские политики выражают возмущение нынешним положением вещей, боснийские СМИ каждый год в эти дни пишут о том, что "Дейтон так и не заработал", но ничего не меняется.

"Украине нужно тщательно изучать этот опыт с одной целью - чтобы никогда его не повторить", - призвала Ищенко.

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