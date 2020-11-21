Авария на шахте им. Скочинского в оккупированном Донецке: нашли тело четвертого горняка
21 ноября, 2020, 14:45
В оккупированном российскими войсками Донецке на аварийной шахте им. Скочинского найдено и поднято на поверхность тело четвертого горняка, пропавшего без вести после пожара
Об этом сегодня, 21 ноября 2020 года, сообщает "МЧС ДНР", информирует Еспресо.TV со ссылкой на ОстроВ .
Погибшего шахтера обнаружили вчера, 20 ноября, в 22:35 в неподдерживаемых части конвейерного штрека пятой западной лаве западной панели.
Таким образом, все четверо горняков, пропавших в результате аварии на шахте, найдены погибшими.
Сейчас на шахте продолжается комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию последствий аварии.
- Как сообщалось, вчера днем 20 ноября, под землей были обнаружены тела двух горняков. Ранее, ночью, 20 ноября, обнаружено и поднято на поверхность тело первого из пропавших без вести шахтеров.
- 17 ноября на шахте им. Скочинского произошел пожар, когда там работали 26 горняков. 22 из них удалось эвакуировать, судьба еще четырех оставалась неизвестной - речь шла о бригадире-горняке, начальнике и двух заместителей.
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