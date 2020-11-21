Авария на шахте им. Скочинского в оккупированном Донецке: нашли тело четвертого горняка

21 ноября, 2020, 14:45

В оккупированном российскими войсками Донецке на аварийной шахте им. Скочинского найдено и поднято на поверхность тело четвертого горняка, пропавшего без вести после пожара

Об этом сегодня, 21 ноября 2020 года, сообщает "МЧС ДНР", информирует Еспресо.TV со ссылкой на ОстроВ .

Погибшего шахтера обнаружили вчера, 20 ноября, в 22:35 в неподдерживаемых части конвейерного штрека пятой западной лаве западной панели.

Таким образом, все четверо горняков, пропавших в результате аварии на шахте, найдены погибшими.

Сейчас на шахте продолжается комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию последствий аварии.

Как сообщалось, вчера днем 20 ноября, под землей были обнаружены тела двух горняков. Ранее, ночью, 20 ноября, обнаружено и поднято на поверхность тело первого из пропавших без вести шахтеров.

17 ноября на шахте им. Скочинского произошел пожар, когда там работали 26 горняков. 22 из них удалось эвакуировать, судьба еще четырех оставалась неизвестной - речь шла о бригадире-горняке, начальнике и двух заместителей.

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